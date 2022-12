Tra i più influenti nel campo della fotonica

«Ragazzi, non guidate se avete bevuto e correte verso la felicità nel ricordo di Francesco»

Ernesto Ciaramella della Scuola superiore Sant’Anna è stato selezionato in The Photonics100, l’elenco stilato dalla rivista Electro Optics

PISA — Ernesto Ciaramella tra le personalità più influenti al mondo nel campo della fotonica. Il docente di Telecomunicazioni dell’Istituto Tecip (Telecommunications, Computer Engineering, and Photonics) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato selezionato in The Photonics100, l’elenco delle 100 persone più influenti nel campo della fotonica stilato dalla rivista Electro Optics relativo al 2022.

Ad annunciare l'assegnazione del prestigioso riconoscimento è la Scuola superiore San'Anna. "L’elenco - spiega una nota dell'ateneo - intende celebrare le personalità più innovative nell’ambito della fotonica, chi ha contribuito all’evoluzione di questo settore scientifico e tecnologico. La selezione è suddivisa in quattro categorie: Photonics vendors, che comprende i fornitori di componenti e sistemi, Original Equipment Manufacturers using photonics, che include coloro che utilizzano la fotonica come scienza abilitante, Start-up, aziende attive da meno di 5 anni, e Academia/research, che rispecchia il mondo accademico".

Ed è proprio a quest'ultima che appartiene Ernesto Ciaramella, menzionato grazie ai suoi recenti lavori sulle comunicazioni ottiche senza fili (Optical wireless communications, Owc).

Ernesto Ciaramella con il suo team

Di particolare rilevanza sono le applicazioni Owc in ambito spaziale. Dal 2019, Ernesto Ciaramella è infatti il coordinatore del progetto Tows, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea e dall’Agenzia Spaziale Italiana, che ha recentemente dimostrato la fattibilità di collegamenti Owc all’interno dei satelliti. L’area di ricerca di Ernesto Ciaramella ha anche contribuito allo studio di fattibilità di sistemi di trasmissione Owc tra Terra e satelliti e tra Terra e Luna.