Fipili, auto imbottigliate tra lavori e code

Traffico intenso e lavori in corso paralizzano la superstrada: code tra Navacchio e Cascina. Rallentamenti anche a Lastra a Signa e Scandicci

PISA — Traffico intenso e cantieri paralizzano la Fipili, dove nella serata di oggi si registrano code e rallentamenti nel tratto pisano della strada di grande comunicazione, tra Navacchio e Cascina.

Gli ingorghi si sono verificati anche nel tratto fiorentino.

Il portale Muoversi in Toscana segnala infatti anche code per viabilità esterna che non riceve in uscita nelle zone di Lastra a Signa e Scandicci.