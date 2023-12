Tutti a Marina per il tuffo di Befana

Si rinnova l'ormai tradizionale tuffo in mare promosso da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno. L'appuntamento è per il 6 Gennaio

PISA — Si rinnova l'ormai tradizionale tuffo in mare per il giorno dell’Epifania, giunto alla 16esima edizione. Ogni anno sono centinaia i partecipanti all'iniziativa promossa da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno e patrocinata dal Comune di Pisa. L'appuntamento, come sempre, è per il 6 Gennaio a Marina di Pisa. Per i partecipanti il ritrovo è alle 11 in piazza Sardegna per le iscrizioni.

Dopo l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini, tutti in mare per il primo bagno dell’anno, in programma per mezzogiorno. Dopo il tuffo, sono previsti riconoscimenti per il gruppo più numeroso, per i tuffatori più giovani e meno giovani.

Una iniziativa ormai entrata a pieno titolo tra quelle delle festività natalizie e che, sottolinea l’assessore Paolo Pesciatini "Ogni volta si arricchisce di nuove presenze ed è un momento di grande condivisione e inclusione: un invito alla solidarietà e a vincere anche resistenze personali. Ringrazio coloro che ogni volta rendono possibile questa iniziativa: Avis Pisa, Amici del mare, Croce Azzurra, Croce Rossa Italiana, Associazione internazionale di Polizia e Sics Toscana con i cani bagnino”.

“Questo appuntamento - ha aggiunto il presidente dell'Avis pisana Paolo Ghezzi - ha sia un valore simbolico che concreto. Simbolico perché unisce Pisa e Livorno che organizzano insieme l’evento ma anche concreto per gli aspetti solidaristici, vincere le proprie resistenze e andare oltre diventando donatori di sangue. L’invito è a partecipare anche per dare un segno concreto di vicinanza a un Litorale che in questo periodo ha sofferto particolarmente”.