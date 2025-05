Un convegno per raccontare il volontariato

L'appuntamento “Pisa e il volontariato: come attrarre nuove energie” è in programma sabato 17 maggio alle 9.30 a Palazzo Blu

PISA — Tra ottobre 2020 e dicembre 2024 315 persone si sono rivolte al servizio di orientamento della Delegazione Cesvot di Pisa e di questi 94 (il 31,80%) sono diventati volontari. A livello toscano tra i nuovi volontari il 69,84% è donna, il 43,98% ha tra i 30 e i 54 anni, la metà è diplomata (49,59%), il 46,90% è occupata.

Sono alcuni dati che verranno presentati durante il convegno “Pisa e il volontariato: come attrarre nuove energie” organizzato dalla Delegazione Cesvot di Pisa, in programma sabato 17 maggio alle 9.30 nell'Auditorium di Palazzo Blu (via Pietro Toselli 27).

La giornata sarà introdotta dai saluti di Daniele Vannozzi presidente Delegazione Cesvot di Pisa, Massimiliano Angori presidente della Provincia di Pisa, Michele Conti sindaco Comune di Pisa, Stefano Del Corso presidente di Fondazione Pisa e Verter Tursi portavoce Forum Terzo Settore Pisa.

Lorella Zanini Ciambotti, operatrice Cesvot Area costa, illustrerà i dati sul servizio di orientamento al volontariato nella delegazione di Pisa, mentre la psicologa Valentina Albertini darà suggerimenti e proposte su “La comunicazione, la ricerca e l'accoglienza di nuovi volontari” ed Enrico Dini, governatore Confraternita di Misericordia di Lungomonte, e Salvatore Madau, volontario Confraternita di Misericordia di Lungomonte, racconteranno due “Buone pratiche per l'accoglienza”.

La mattinata si concluderà con la tavola rotonda coordinata dalla giornalista Francesca Franceschi su “Comunicare, coinvolgere e valorizzare i giovani nel volontariato” a cui parteciperanno Elena Stefanini vicepresidente Fondazione Anpas Toscana Formazione, Viviana Bartolucci presidente Nazionale Arciragazzi, Maria Scognamiglio consigliera Provincia di Pisa con deleghe pari opportunità e rete scolastica, Salvatore Argese formatore e referente regionale promozione salute di Croce Rossa, Carla Cocilova vicesindaca Comune di Pontedera, Silena Baino Coordinamento Nazionale Giovani di Legambiente.

Le conclusioni saranno affidate a Daniele Vannozzi presidente Delegazione Cesvot di Pisa e Gabriella Porcaro assessora Partecipazione, Pari Opportunità e Rapporti con il terzo settore.

“Le persone sono il valore aggiunto dei nostri servizi, per questo l'orientamento è una delle attività più importanti che facciamo: capire le motivazioni di chi si avvicina al terzo settore, e anche quelle per cui si allontana, ci aiuta a farlo al meglio e a rispondere alle necessità che arrivano dalle associazioni e dai cittadini. Nuovi volontari portano idee e dialogo e un conseguente arricchimento alle associazioni. Quello di Pisa si dimostra un territorio vivace e reattivo” ha affermato, Daniele Vannozzi presidente Delegazione Cesvot di Pisa.