Oltre 200 allievi incontrano quasi 50 imprese

Compie undici anni JOBFair, l’evento che riunisce la formazione di eccellenza delle Scuole universitarie superiori d'Italia e le migliori aziende

PISA — Un’occasione per mettersi in gioco lunga due giorni, con la possibilità di effettuare colloqui individuali con 48 tra le migliori imprese e organizzazioni che operano in Italia, per presentare la propria candidatura e immaginare il proprio futuro professionale. Mercoledì 22 e giovedì 23 Ottobre torna a Pisa JOBFair, l’iniziativa per far incontrare con il mondo del lavoro le allieve e gli allievi in procinto di terminare il proprio percorso accademico presso le sei Scuole universitarie superiori italiane che vi aderiscono: Sant’Anna, Normale, IUSS Pavia, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila; SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

La partecipazione è stata estesa a studentesse e studenti selezionati della Scuola Superiore di Catania, della Conferenza dei Collegi Universitari Italiani di Merito e della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova. Arrivata alla quindicesima edizione in undici anni, nata su iniziativa della Scuola Superiore Sant'Anna, JOBFair vedrà la partecipazione di oltre 190 tra allievi e allieve provenienti da tutta Italia con circa 900 colloqui individuali in agenda.

JOBFair si conferma un evento che coinvolge le sei Scuole universitarie superiori italiane, differenti per dimensioni e per interessi disciplinari, per storia e per collocazione geografica, eppure unite da un obiettivo: far avvicinare al mondo del lavoro allieve ed allievi, per creare un ponte tra la formazione di eccellenza, la ricerca e le migliori imprese e organizzazioni, per valorizzare le competenze specialistiche e contribuire allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico italiano.

L’agenda della prima giornata di JOBFair, mercoledì 22 Ottobre, si apre alle ore 10 con la prima sessione di colloqui individuali. Alle 12, nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, è in programma la cerimonia con i saluti istituzionali di apertura. I colloqui proseguiranno poi fino al pomeriggio di giovedì 23 Ottobre.

Le aziende che parteciperanno sono Acea, Advant Nctm Studio Legale, Aindo, Alascom / Co-Robotics, Alkeria, Amplifon, Angelini Pharma, Apparound, AYES, Bosch, Cassa Depositi e Prestiti, Chiomenti, Chiesi Farmaceutici, Cisia, Cleary Gottlieb, Deloitte, Ergo, EssilorLuxottica (main sponsor), Expert.ai, FiberCop, Fincantieri, Fluid Wire Robotics, GAe Engineering, Garmin Italy Technologies, Generali (main sponsor), Hyntelo, Ibn Savio, I.CO.P., Ion Group, Kedrion, Korian, Kpmg, Legance (main sponsor), Lidl, Menarini, MMI, NTT DATA, Oliver Wyman, Omnia Technologies, Oxfam, PagoPA, Prima, PwC, Saint-Gobain, STMicroelectronics, Tecno Group, Teoresi MedTech, White & Case.