Un kit per chi subisce violenza

I Lions donano all’Aoup il primo kit di prima accoglienza per vittime di violenza: “Un gesto concreto di rispetto, attenzione e solidarietà”

PISA — Un gesto semplice ma carico di significato. Nella sala riunioni del Dipartimento Emergenza e urgenza di Cisanello è stato consegnato all’Aoup il primo kit di prima accoglienza per le vittime di violenza di genere. A donarlo, i rappresentanti del distretto Lions Club 108La, che con questa iniziativa intendono offrire un aiuto concreto e immediato a chi si trova in una situazione di estrema vulnerabilità. L’operazione rientra in un progetto triennale che prevede la distribuzione di oltre mille kit in tutta la Toscana.

“Ringrazio per la grande sensibilità che dimostrate – ha detto Katia Belvedere, direttrice dell’Aoup –. La vostra donazione, il vostro kit di prima accoglienza, è un messaggio fondamentale, anche di attenzione”. Belvedere ha anche ricordato l’importanza della Rete del Codice Rosa, nata grazie all’impegno della Regione Toscana e di figure come Vittoria Doretti, che da anni lavora per mettere in relazione operatori sanitari, forze dell’ordine, autorità giudiziaria e associazioni in un’azione condivisa di contrasto alla violenza.

A sottolineare il valore del gesto è stato anche Gilberto Tuccianardi, vice-governatore del distretto Lions Club 108La, “Si tratta di un gesto simbolico, un gesto d'attenzione, di rispetto, anche in qualche modo un gesto di amore, per queste persone che vivono una situazione terribile”. Tuccianardi ha annunciato che l’iniziativa sarà proposta anche in altri distretti Lions d’Italia e ha ricordato l’impegno del club anche sul piano culturale: “Grazie a protocolli d'intesa firmati con l'ufficio scolastico e con il Miur, vogliamo condurre una battaglia culturale per rivolgerci alle nuove generazioni e combattere la violenza di genere”.