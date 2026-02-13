Una escape room al posto della banca

Dal 18 Febbraio apre in centro la prima Cronos cittadina: quattro stanze high tech, due inedite in Toscana per fare divertire

PISA — L’ex sede bancaria di via Carlo Cattaneo 111 cambia volto e diventa un’escape room 4.0. Mercoledì 18 Febbraio, dalle 16.30, aprirà in centro città la nuova sede del franchising Cronos, la prima a due passi dal Lungarno di Guadalongo.

Lo spazio, circa 180 metri quadrati con due vetrine su strada, ospiterà a regime quattro stanze tematiche. Si parte con Frankenstein e Jungle Game, entrambe proposte per la prima volta in Toscana. In estate arriveranno anche L’Esorcista e Psycho Hospital 1969.

Le prime due ambientazioni puntano su atmosfere immersive e scenografie interattive. In Frankenstein i partecipanti dovranno ricomporre correttamente gli organi di una creatura alta oltre due metri prima che prenda vita. Jungle Game trasporta invece in un regno perduto dove la scienza ha riportato in vita un essere estinto milioni di anni fa, con un percorso adatto anche a bambini e adolescenti.

Le successive stanze promettono scenari più intensi. L’Esorcista sarà ambientata in una chiesa silenziosa e carica di tensione, mentre Psycho Hospital 1969 catapulterà i giocatori in un ospedale psichiatrico abbandonato ricco di misteri.

La struttura punta su tecnologia avanzata, con sistemi di intelligenza artificiale e domotica che gestiscono effetti speciali, audio, video, luci e progressione del gioco. I partecipanti avranno 60 minuti per risolvere enigmi e uscire dalla stanza, mettendo in campo logica, sangue freddo e spirito di squadra.

Il team che guiderà la nuova attività è formato da tre soci under 30. "Le scenografie, che riproducono le realtà dei temi di ogni stanza, sono curate in ogni dettaglio per offrire il massimo senso di realtà a ogni partecipante", ha detto Alberto D’Annibale, fondatore del franchising Cronos nel 2017 e alla guida della sede pisana insieme a Luca Bignotto e Omar Marchetto. "Crediamo che qualità e tecnologia all’avanguardia siano la chiave per differenziarsi sul mercato, per offrire al pubblico un’esperienza realistica e immersiva che si ricorderà. Dopo Pisa apriremo un’altra sede in Italia nel 2026 arrivando così a 20 sedi. Nel 2027 Cronos sbarcherà all’estero, in Spagna e Francia", ha aggiunto.