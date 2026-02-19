Comunali 2026: Calci, Orciano, Cascina e Fauglia al voto

Urne aperte il 24 e 25 Maggio per sindaco e consiglio comunale. In Toscana votano 20 comuni: per il ballottaggio date già fissate al 7 e 8 Giugno

PROVINCIA DI PISA — La primavera 2026 porterà alle urne anche una fetta importante del territorio pisano. Calci, Orciano pisano, Cascina e Fauglia rientrano tra i comuni toscani chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale nelle amministrative fissate per il 24 e 25 Maggio. L’eventuale secondo turno è già calendarizzato per il 7 e 8 Giugno.

In tutta Italia, nelle regioni a statuto ordinario, il rinnovo amministrativo riguarda 626 comuni. In Toscana i municipi coinvolti sono venti, con un mix che va dai piccoli centri ai comuni più strutturati. Dentro la stessa tornata rientrano anche tre capoluoghi di provincia, Arezzo, Pistoia e Prato, a conferma del peso politico complessivo di questa scadenza.

Per l’area pisana l’attenzione si concentra su Calci, Orciano pisano, Cascina e Fauglia, tre realtà diverse tra loro ma legate da un elemento comune: il voto di fine Maggio aprirà una nuova fase amministrativa, con la scelta della guida politica e della squadra di consiglieri chiamati a gestire i prossimi anni. Il calendario è fissato, adesso la partita si sposterà su programmi e proposte, con l’orizzonte del ballottaggio già segnato sul calendario di Giugno.