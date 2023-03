Meno di 10 nuovi casi Covid nel Pisano

Nel bollettino di oggi, domenica 26 Marzo, nessun nuovo decesso in Toscana e 112 nuove positività. Le terapie intensive rimangono stabili

PROVINCIA DI PISA — Tra ieri e oggi sono stati registrati 9 nuovi casi Covid nei Comuni della Provincia di Pisa, che arriva così a 186.708 positività segnalate dall'inizio dell'emergenza pandemica.

In Toscana, invece, complessivamente sono stati individuati 112 nuovi casi di positività in 24 ore: 42 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 70 con test rapido.

Al momento, per tanto, in tutta la Regione risultano 7.139 positivi, -1,8% rispetto a ieri. Di questi 134 (3 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifco, 3 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

Infine, non si registra nessun nuovo decesso.

