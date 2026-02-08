Questo sito contribuisce alla audience di 
Domenica 08 Febbraio 2026
Attualità Domenica 08 Febbraio 2026 ore 14:28

Nuovi rinforzi per la polizia di Stato

32 tra agenti e vice ispettori sono stati assegnati alla questura e ai commissariati di Pontedera e Volterra. Nuovi arrivi anche in polizia stradale



PROVINCIA DI PISA — Nuovi rinforzi per la polizia di Stato con 32 figure, tra agenti e vice ispettori, assegnati al territorio della provincia di Pisa.

Nello specifico si tratta di 26 agenti in prova e 6 vice ispettori in prova, recentemente assegnati alla Questura e ai commissariati distaccati di Pontedera e Volterra. I nuovi arrivi andranno a rafforzare il servizio di controllo del territorio e i servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

Ulteriori rinforzi sono stati assegnati alla polizia stradale, che ha recentemente accolto 5 agenti in prova ed un vice ispettore in prova per i servizi di specialità.

Il questore Salvatore Barilaro ha dato loro il benvenuto durante un incontro in cui ha rivolto ai nuovi agenti gli auguri da parte del Questore di Pisa, del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Toscana e di tutta la Polizia di Stato.

