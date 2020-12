Qualità della vita, Pisa resta stabile

La consueta classifica di fine anno del quotidiano Sole 24 Ore colloca Pisa al 40esimo posto in Italia. Ancora bassi gli indici sulla sicurezza

PISA — Pisa resta stabile nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita redatta dal quotidiano economico e va al 40esimo posto rispetto al 41esimo dello scorso anno.

In Toscana la provincia pisana è quinta dietro Siena, Firenze, Prato e Arezzo.

Vari i parametri presi in considerazione: Pisa eccelle in cultura e tempo libero, va bene su ambiente, servizi, lavoro e affari, è a metà classifica su ricchezza e consumi, mentre resta agli ultimi ( è 96esima su 107 ) per quanto riguarda la sicurezza.

In particolare è al 91esimo posto in Italia per numero di denunce ogni 100mila abitanti ed è alle ultime posizioni per furti in abitazioni ed esercizi commerciali.