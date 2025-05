Asciano, inaugurati i “Giochi del Bracco”

Il video della demolizione dell’Hotel Sheraton: l'edificio di 22 piani crolla in una manciata di secondi

Un nuovo spazio per l’infanzia nel parco di via Cavalieri, dedicato alla memoria di Ubaldo Vanni grazie alla donazione delle famiglie Lotti e Vanni

SAN GIULIANO TERME — Una giornata di sole e commozione ha accompagnato, Sabato 10 Maggio, l’inaugurazione dei nuovi giochi per bambini nel parco di via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Asciano, intitolati a Ubaldo Vanni, conosciuto da tutti come “il Bracco”. Alla cerimonia, oltre a tanti cittadini, erano presenti anche il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e gli assessori Filippo Pancrazzi e Marco Balatresi, insieme alla moglie di Vanni, Giuseppina Lotti.

“Il nostro Ubaldo è stato un affettuoso e attento padre e marito – ha detto Lotti – e ha sempre avuto un grande attaccamento alla comunità di Asciano, in particolare ai bambini. Ci auguriamo che chi giocherà su queste attrezzature rivolga un pensiero a lui”.

I giochi sono stati acquistati grazie alle donazioni delle famiglie Lotti e Vanni e di alcuni amici. Si tratta di strutture in polietilene riciclato, adatte anche ai più piccoli. Oltre ai giochi, è stata donata anche una panchina che sarà collocata lungo i Condotti. Un modo semplice ma profondo per ricordare una persona che ha lasciato un segno forte nella vita quotidiana del paese.

“Siamo felici di aver inaugurato questi nuovi spazi – ha commentato il sindaco Cecchelli – e di averli dedicati a una persona che ha saputo farsi voler bene. Ringrazio di cuore la famiglia per il gesto che permetterà ai bambini di giocare e stare insieme”.

“La comunità sangiulianese può contare su nuovi spazi inclusivi – ha aggiunto l’assessore Pancrazzi – che arricchiscono il verde pubblico e favoriscono la socialità. Insegnare a condividere e a divertirsi insieme è un valore che parte proprio da luoghi come questo”.