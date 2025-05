Stop al fotovoltaico sui campi agricoli

«I begin with a word in english...»: Papa Leone XIV parla a braccio in inglese nella prima omelia in Cappella Sistina

Il Consiglio di Stato conferma lo stop al progetto lungo il Brennero. Udienza definitiva fissata per Ottobre. Il Comune, “Serve legge che ci tuteli”

SAN GIULIANO TERME — Nuovo capitolo nella vicenda dell’impianto fotovoltaico che dovrebbe sorgere lungo via del Brennero, a San Giuliano Terme, su un’area oggi agricola. Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione della sentenza del Tar Toscana, accogliendo la richiesta dell’amministrazione comunale che si era opposta alla costruzione proposta dalla società Trina Solar.

La data dell’udienza di merito è stata fissata per il 2 Ottobre. In quella sede saranno discussi anche altri ricorsi presentati da Comuni toscani per casi simili, come chiesto dall’avvocatura di San Giuliano, che ha sollecitato l’accorpamento proprio per evidenziare l’esistenza di una questione più ampia.

“Un altro passo avanti per salvaguardare il vasto spazio agricolo lungo il Brennero dall’incombenza di un invasivo impianto fotovoltaico – dichiara il sindaco Matteo Cecchelli –. Rimaniamo ovviamente in attesa degli sviluppi che matureranno dalla sentenza, ma ribadiamo la nostra contrarietà verso una tendenza ormai fuori controllo, a causa di leggi nazionali che deregolamentano invece di regolare”.

Per Cecchelli, il tema non è la contrarietà alle energie rinnovabili, ma la mancanza di regole che consentano ai territori di governare il cambiamento. “Le norme attuali scavalcano le amministrazioni comunali e i regolamenti urbanistici, generando incertezza e preoccupazione. Noi siamo favorevoli allo sviluppo, ma tutto deve essere ben governato, non lasciato all’aggressività del mercato privato che agisce solo secondo logiche di profitto”.

Il sindaco torna quindi a sollecitare un intervento del Governo: “Chiediamo una modifica legislativa che restituisca ai Comuni la possibilità di decidere le aree idonee all’installazione degli impianti. Serve una sostenibilità vera, non imposta dall’alto”.