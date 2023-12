Confesercenti, Fonte è coordinatore comunale

Guiderà il direttivo sangiulianese dell'associazione di imprese: "Doveroso avere una presenza sindacale e di supporto"

SAN GIULIANO TERME — Venanzio Fonte è il nuovo coordinatore comunale di Confesercenti. Il titolare del Centro Ottico Vision 2000 di Pontasserchio guiderà il direttivo sangiulianese dell'associazione di imprese.

Alla riunione, ospitata nelle sale di Bagni di Pisa, hanno preso parte anche la vicesindaca e assessore al commercio Lucia Scatena, il responsabile commercio di Confesercenti Toscana Gianluca Naldoni ed il responsabile provinciale di Confesercenti Toscana Claudio Del Sarto.

“Era doveroso avere una presenza sindacale e di supporto ad imprese e cittadini sotto forma di servizi in un territorio importante come quello di San Giuliano – ha commentato Venanzio Fonte -. Da qui l’idea di Confesercenti Toscana di costituire un direttivo comunale ed indicare me come coordinatore. Un ringraziamento ai vertici regionali e provinciali per la fiducia che ripagherò come sempre con l’impegno. Un grazie anche alla vicesindaca Lucia Scatena per la presenza ed alla quale garantiremo come sempre una collaborazione nel rispetto dei ruoli”.

“Non possiamo che fare il nostro in bocca al lupo a Venanzio Fonte – aggiungono Gianluca Naldoni e Claudio Del Sarto – per un incarico importante in un territorio strategico per la provincia di Pisa".