Turista italiana bloccata sugli scogli in Spagna: il video del salvataggio in elicottero a pochi centimetri dalle onde Turista italiana bloccata sugli scogli in Spagna: il video del salvataggio in elicottero a pochi centimetri dalle onde

Attualità lunedì 24 giugno 2024 ore 14:30

L'Ausl rassicura, "Servizi sempre garantiti"

Replica alle lamentele dei cittadini, prese in carico dal sindaco: "In estate richieste in diminuzione, a Settembre il servizio tornerà regolare"

SAN GIULIANO TERME — Alle preoccupazioni espresse sullo scarso numero di prelievi da parte di alcuni cittadini di San Giuliano Terme, e riprese anche dal sindaco Matteo Cecchelli, ha risposto direttamente l'Ausl Toscana nord ovest. "Capiamo le preoccupazioni ma, come ogni anno, nella stagione estiva le richieste di prestazioni sanitarie diminuiscono e una rimodulazione dei servizi è programmata sia sul territorio, sia negli ospedali - hanno puntualizzato dall'Ausl - ciò permette agli operatori di fruire delle ferie e di ottimizzare le risorse disponibili. Dai primi di Settembre orario e modalità di svolgimento dei prelievi torneranno quelle abituali su sei giorni la settimana". "Va tenuto presente, inoltre, che per i prelievi non c’è alcun vincolo di residenza: proprio per questo la programmazione ha tenuto conto della conformazione del comune di San Giuliano Terme - hanno concluso - infatti, dai dati in nostro possesso si evince che chi vive a Pontasserchio o a Madonna dell’Acqua raggiunge più rapidamente il Distretto di Vecchiano, che non quello di San Giuliano; e chi vive a Mezzana, Colignola o a Campo raggiunge più facilmente il distretto di Calci. Rassicuriamo la popolazione sul fatto che è nostra intenzione mantenere tutti i servizi sul territorio".