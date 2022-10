Rinnovato l'accesso al parco "Terzani"

Meloni in Aula elogia le donne, da Iotti a Fallaci: «Hanno osato»

Terminati gli interventi per agevolare l'ingresso allo spazio verde da via Veneto. Di Maio e Corucci: "Accolte le richieste di molti cittadini"

SAN GIULIANO TERME — Al parco della Pace "Tiziano Terzani" di Pontasserchio sono stati conclusi i lavori sull'ingresso pedonale, che hanno portato all'adeguamento dell'accessibilità della cancellata corrispondente alla rampa di via Veneto.

L'intera struttura in ferro a sostegno delle due ante del cancello è stata rimossa, contestualmente al taglio dei cardini laterali superiori. La cancellata e il sistema di supporto sono stati rialzati rispetto alla quota attuale e, inoltre, per facilitare l'accesso ai diversamente abili, è stata realizzata una rampa fissa in sostituzione di quella amovibile.

"Abbiamo accolto le richieste dei molti cittadini che fruiscono di quel prezioso spazio pubblico - hanno commentato il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - si tratta apparentemente di una piccola opera, ma di sicuro ha un grande valore, soprattutto per chi ha maggiori difficoltà a deambulare".

Il dettaglio del cancello

Gli interventi hanno permesso poi l'automatizzazione dello storico cancello, che è stato dunque mantenuto. Per la presenza del vincolo storico a cui è soggetta l'area del parco si è optato per un sistema di motorizzazione interrata rispetto a quella a bracci meccanici esterni. Infine, sono stati allungati gli orari di apertura: nel periodo invernale, da Ottobre ad Aprile, dalle 8 alle 17; durante l'estate, invece, dalle 8 alle 20.