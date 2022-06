"Tangenziale nord est, primo lotto pronto nel 2025"

Giani e Baccelli hanno parlato di "opera strategica" per Pisa. Per il primo tratto a Madonna dell'Acqua serviranno più di 21 milioni di euro

SAN GIULIANO TERME — Saranno appaltati entro Dicembre e cominceranno entro il 2023 i lavori del primo lotto della cosiddetta tangenziale Nord Est per Pisa, pensata per collegare Madonna dell’Acqua a Cisanello. Il primo lotto, lo ricordiamo, si sviluppa interamente nel territorio di San Giuliano Terme e sarà una sorta di variante Aurelia a Madonna dell'Acqua: dall'incrocio con via Turati correrà lungo la ferrovia, per ricollegarsi all'Aurelia in prossimità del ponte sul fiume Morto.

I dettagli della nuova viabilità sono contenuti nell’accordo di programma sottoscritto dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa che ha già avuto il via libera della giunta. Stamani il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, ha illustrato l’intervento del primo lotto; mentre per il resto della tangenziale restano incognite sul tracciato, su tutte il superamento dei Condotti.

L’investimento complessivo per il primo tratto a Madonna dell’Acqua è di 21 milioni e 32mila euro. La Regione interverrà con fondi propri per 6,8 milioni di euro, la Provincia di Pisa con 1,2 milioni e il resto, pari a 13 milioni di euro, arriverà dalle risorse statali del Fondo per lo sviluppo e la coesione che verranno erogate direttamente dal Ministero alla Provincia di Pisa.

Baccelli ha sottolineato la sinergia con la provincia di Pisa e l’impegno forte del presidente Giani per quest’opera. “Ad oggi – ha specificato l'assessore - sono 21 milioni di euro, dico ad oggi perché col nuovo decreto aiuti verosimilmente dovremo rivedere insieme alla provincia di Pisa il quadro economico proprio nelle prossime settimane. Il tratto di cui si parla, la cosiddetta tangenziale nord di Pisa, è un lotto funzionale particolarmente importante".

"Abbiamo anche obblighi di speditezza - ha ricordato Baccelli - perché la stazione appaltante dovrà affidare i lavori entro Dicembre di questo anno. Per questo si procederà con un appalto integrato mettendo a gara il definitivo e l’esecutivo”.

La realizzazione di quest’opera ha, in effetti, un calendario piuttosto serrato: entro la fine dell’anno dovrà essere bandita la gara e aggiudicati i lavori, il cui inizio è previsto entro il 2023. La loro durata stimata è di 1 anno e 2 mesi, con la conclusione che è in programma nel corso del primo semestre del 2025. Il soggetto attuatore e la stazione appaltante sarà la Provincia di Pisa.

“Oggi – ha quindi detto Giani - presentiamo un progetto di viabilità fondamentale nell’area pisana in particolare per l’ospedale di Cisanello su cui la Regione sta investendo 150milioni di euro. L’obiettivo è di collegare meglio e rendere quindi più velocemente raggiungibile il presidio ospedaliero di Cisanello, abbreviando decisamente i tempi di percorrenza e snellendo il traffico”.

Giani ha poi inquadrato la viabilità fra Cisanello e Madonna dell’Acqua in un ottica più ampia, delineando la visione e le priorità dei prossimi anni di governo. “Dopo l’emergenza Covid – ha specificato - riprendiamo investimenti e impegni anche sugli altri fronti, fra questi anche le strade che assumono e assumeranno una connotazione di carattere sempre più prioritario nell’ottica di una Toscana diffusa che vuole accorciare le distanze perché, anche sul fronte dei collegamenti, non rimanga indietro nessuno”.