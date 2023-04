Le telecamere inchiodano il pirata

Svolta nelle indagini sull'investimento di una donna ad Asciano. Sull'auto del presunto investitore dei segni compatibili con l'incidente

SAN GIULIANO TERME — Erano circa 18,30 dello scorso 14 Gennaio quando un'auto investì una donna in via dei Condotti ad Asciano. La povera malcapitata fu trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni. Dell'investitore, invece, nessuna traccia.

Da lì sono scattate le indagini per risalire al responsabile, condotte dalla polizia municipale di San Giuliano Terme e guidate dal comandante Daniele Nocchi. Ed ecco la svolta nel caso.

“Ci siamo attivati subito per risalire al responsabile del gesto, passando al setaccio ogni ipotesi di carattere investigativo – spiega in una nota il comandante Nocchi –. Fin dal principio ci siamo concentrati sugli impianti comunali di videosorveglianza presenti nella frazione, in particolare quello posto all’intersezione tra la strada provinciale delle Sorgenti e la via dei Condotti, permettendoci rapidamente di restringere il campo delle ricerche, arrivando ad individuare la vettura”.

Auto che, a seguito delle indagini, è stata ritrovata in un terreno privato fuori provincia, nelle vicinanze del luogo di lavoro del presunto investitore. Auto che, spiega Nocchi "Presentava evidenti tracce di collisione sulla parte anteriore del mezzo, compatibili con l’investimento del pedone”.

Sotto il coordinamento della procura di Pisa gli agenti, con l'ausilio della polizia municipale locale, hanno quindi sequestrato il mezzo. Il proprietario, che secondo quanto ricostruito sarebbe stato anche alla guida del veicolo al momento dell'investimento, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga da sinistro stradale con feriti.

Il sindaco Sergio Di Maio ringrazia la polizia municipale "Per le attività condotte con dovizia e costante impegno".

“In questo caso – prosegue il primo cittadino sangiulianese –, parimenti alla grande capacità investigativa della nostra municipale, la politica dell'installazione della videosorveglianza ci ha dato ragione per risalire al responsabile, ma rimane inderogabile il pieno rispetto delle regole comportamentali sulla strada. Ci tengo a sottolineare che la questione del mancato rispetto delle regole contenute nel Codice della strada sta avendo un'impennata di gravi casi, spesso anche gravissimi. Non è solo il fatto che trasgredire significa subire pesanti sanzioni e, nei casi più importanti, compromissione della fedina penale, ma non rispettare le regole di un corretto comportamento stradale mette a repentaglio la propria incolumità e quella altrui: dietro si nascondono drammi dai quali non si torna indietro ed è fondamentale usare il buon senso”.