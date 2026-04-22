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Attualità Mercoledì 22 Aprile 2026 ore 10:24

Tutto pronto per l'Agrifiera

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La manifestazione è in programma dal 23 Aprile al 3 Maggio al Parco della Pace Tiziano Terzani. Domani corteo e poi il taglio del nastro



SAN GIULIANO TERME — Tutto pronto per la 116esima edizione dell'Agrifiera di Pontasserchio, in programma dal 23 Aprile al 3 Maggio al Parco della Pace Tiziano Terzani.

Domani pomeriggio il taglio del nastro che sarà preceduto da un corteo che partirà alle 15,30 da piazza Togliatti e attraverserà la borgata (via Vittorio Veneto) fino ad arrivare all'interno dell'area della fiera.

All'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Consulta del volontariato e delle associazioni del territorio, insieme alle attività produttive, prenderanno parte anche le scuole e la Filarmonica Sangiulianese. 

Al termine del corteo si terrà il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni

Interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente della provincia Massimiliano Angori, il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, l'assessora con delega all'Agrifiera Roberta Paolicchi e l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi.

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