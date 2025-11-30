Una nuova tensostruttura sportiva ad Asciano

Un impianto moderno e sostenibile, realizzato dal Comune con il contributo della Fondazione Pisa, ospiterà il progetto “Sport per Tutti”

SAN GIULIANO TERME — È stata inaugurata ad Asciano la nuova tensostruttura sportiva comunale, un impianto completamente rinnovato e pensato per ospitare attività sportive e sociali in un ambiente moderno e sostenibile. L’intervento, voluto dal Comune di San Giuliano Terme e sostenuto dal contributo determinante della Fondazione Pisa, rappresenta un investimento strategico per la rete sportiva del territorio.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Matteo Cecchelli, il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso, l’assessore regionale Alberto Lenzi, il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti, l’assessora Roberta Paolicchi, la presidente dell’A.S.D. Asciano 2011 Sara Da Prato, insieme ad altre autorità comunali.

Il nuovo impianto, situato in via Cavalieri di Vittorio Veneto, è stato completamente ristrutturato: spogliatoi e locali accessori rinnovati, nuova pavimentazione, infissi sostituiti e un sistema fotovoltaico con batterie di accumulo per migliorare l’efficienza energetica. Il progetto, dal valore complessivo di 706.500 euro, ha visto 360mila euro finanziati dalla Fondazione Pisa e 346.500 euro coperti dal Comune.

“Abbiamo partecipato con piacere all’inaugurazione della tensostruttura – ha detto Del Corso – un momento atteso che segna un punto di svolta in un percorso iniziato con l’amministrazione per destinare la struttura ad attività sportive anche per persone con disabilità. Il contributo della Fondazione al progetto ‘Sport per Tutti’ è importante, come lo è l’obiettivo di superare gli ostacoli che privano i più fragili della possibilità di fare sport. Ci auguriamo che la struttura rinnovata diventi un riferimento concreto per la comunità”.

“L'inaugurazione della nuova tensostruttura – ha aggiunto l’assessora Paolicchi – è un risultato importante per il nostro territorio. È uno spazio adatto a discipline diverse, capace di accogliere attività per tutte le età e valorizzare il ruolo delle associazioni sportive. Con il progetto ‘Sport per Tutti’ uniamo sport, inclusione e benessere, guardando con fiducia alle nuove opportunità che nasceranno ad Asciano”.

Soddisfatto anche il sindaco Matteo Cecchelli, “Restituire alla comunità un impianto moderno e funzionale era un impegno preciso e oggi possiamo dire di averlo mantenuto. Nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi, abbiamo scelto di proseguire con determinazione, certi del valore di questo intervento per Asciano e per tutto il territorio. Ringrazio la Fondazione Pisa per il contributo e i nostri uffici per il lavoro svolto. La nuova tensostruttura sarà uno spazio vivo al servizio della comunità sangiulianese”.