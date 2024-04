Fine incarico per Bongiovanni, subentra Giannetti

L’ippopotamo se ne va a spasso per il centro abitato

Con la fine dell'incarico convenzionale i piccoli pazienti saranno automaticamente presi in carico dalla nuova pediatra senza ulteriori passaggi

SAN GIULIANO TERME-VECCHIANO — I piccoli pazienti della dottoressa Marzia Bongiovanni, in servizio nell'ambito territoriale di San Giuliano Terme e Vecchiano, saranno presi in carico automaticamente dalla dottoressa Federica Giannetti.

La prima, infatti, terminerà il proprio incarico convenzionale di pediatra martedì 30 Aprile, mentre la dottoressa Giannetti ha ricevuto un incarico provvisorio con decorrenza proprio dal 1° Maggio, con ambulatorio a San Giuliano Terme, in via Orzignano.

I genitori o tutori dei piccoli assistiti non dovranno quindi dare nuova indicazione di assistenza salvo la scelta di affidarsi ad un diverso pediatra.



L’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni, mentre al momento del compimento dei 6 anni, è possibile passare al medico di medicina generale.

È possibile effettuare la scelta del pediatra così come del medico di famiglia dal proprio computer o da smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite i Totem PuntoSI, l'app Toscana Salute della Regione,il portale Open Toscana oppure tramite il modulo compilabile via web sul sito dell'Ausl Toscana nord ovest.