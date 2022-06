Siccità, Fauglia limita l'uso dell'acqua

Stop all'uso dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Sanzioni fino a 500 euro per chi viola l'ordinanza

FAUGLIA — Stop all'uso dell'acqua potabile per per scopi diversi da quelli igienico-domestici su tutto il territorio comunale di Fauglia. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco che raccoglie l'invito dell'Autorità Idrica Toscana a tutela delle riserve idropotabili nel periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature e della scarsità delle precipitazioni.

Fino al 30 Settembre, a Fauglia così come in molti altri comuni della Toscana che hanno emesso analoghe ordinanze, sarà quindi vietato usare l'acqua potabile per riempire piscine o annaffiare parchi, giardini, orti e lavare veicoli.

Fanno eccezione le annaffiature di parchi e giardini pubblici, che saranno comunque limitate a quelle indispensabili.

La sanzione amministrativa per chi viola l'ordinanza va dai 100 ai 500 euro.