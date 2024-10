Rita Ora si commuove mentre canta il tributo a Liam Payne Rita Ora si commuove mentre canta il tributo a Liam Payne

venerdì 18 ottobre 2024

Terre di Pisa Festival, una piazza di sapori

Il taglio del nastro per il Terre di Pisa Food&Wine Festival

Al via la tre giorni dedicata al gusto e al buon cibo, tutto rigorosamente Made in Pisa. Sold out gli show cooking dello chef stellato Suriano

PISA — Le eccellenze agricole ed enologiche delle Terre di Pisa raccolte nella 12esima edizione del Food&Wine Festival, che è stato ufficialmente inaugurato oggi, venerdì 18 Ottobre, e che resterà in piazza Vittorio Emanuele II fino a domenica 20 Ottobre. Com'era stato anticipato nei giorni scorsi, il filo conduttore dell'edizione annuale è la natura toscana buona e sostenibile, che si declina con un programma ricco di eventi dedicati alla sostenibilità del cibo, intesa come consumo delle produzioni del territorio, dieta mediterranea, ma anche sicurezza alimentare e riduzione degli sprechi. Durante le tre giornate sarà possibile incontrare gli 80 produttori provenienti dalle Terre di Pisa e i loro prodotti locali di qualità. Produzioni che nascono dal lavoro che trova origine nelle tradizioni della campagna pisana, che gli stessi produttori amano raccontare, far scoprire e degustare ai visitatori negli stand e accompagnandoli personalmente alla scoperta delle proprie eccellenze. Nella giornata di domani, sabato 19 Ottobre, è invece già sold out lo show cooking dello chef stellato Marco Suriano, del ristorante Laqua di Antonino Cannavacciuolo a Terricciola. Tante le altre proposte del programma come i tour di degustazione, guidati da esperti, dedicati ai vini e alla birra, laboratori dedicati a formaggi, birra e miele. Allo stand del centro Nutrafood dell'Università di Pisa, invece, si terrà l'appuntamento per imparare a riconoscere i gusti e le proprietà organolettiche del cibo. Infine, come ogni anno, il Festival ha uno spazio dedicato ai bambini, perché la sana alimentazione si impara fin da piccoli: in programma merende e giochi ai piedi del grande murale Tuttomondo di Keith Haring. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Università di Pisa e organizzata in collaborazione con Confcommercio Pisa, Confesercenti, CNA Pisa, Confagricoltura Pisa, Coldiretti Pisa, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - Pisa, Vetrina Toscana, Slow Food Pisa e Monte pisano, Strada del Vino Colline Pisane, OnaF - Organizzazione Naz.le Assaggiatori Formaggi, Istituto Alberghiero IPSAR Matteotti Pisa, Istituto Galilei Pacinotti Pisa, ASCOE Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d’Oliva, Bar La Borsa - Pisa, Ristorante La Buca di San Ranieri - Pisa. Sponsor tecnici della manifestazione: Acqua Uliveto, L’ortoFruttifero - San Giuliano Terme e Lucart spa.