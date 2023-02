Terremoto in Turchia, aiuti da Pisa

Il crollo degli edifici ore dopo il sisma in Turchia: i video ripresi con gli smartphone

Per soccorrere le popolazioni colpite dal sisma allertato il sistema Maxiemergenze: da Pisa 50 tra vigili del fuoco e personale sanitario

PISA — Partiranno da Pisa gli aiuti per la Turchia e la Siria, i due Paesi colpiti da un violento terremoto che, nelle primissime ore di oggi, lunedì 6 Febbraio, aveva messo in allerta anche le coste italiane per possibili effetti del maremoto.

Il Dipartimento di Protezione civile nazionale, infatti, ha attivato i vigili del fuoco per l’attività dei nuclei Urban Search and Rescue, e di conseguenza è stata attivata la funzione sanitaria svolta dal sistema Maxiemergenze della Regione, con sede a Pistoia.

Ma non solo: in partenza c'è anche un contingente di circa 50 vigili del fuoco e personale sanitario. Dopo che la colonna mobile Toscana ha completato le operazioni preliminari di controllo e stivaggio delle attrezzature, un velivolo dell’Aeronautica militare provvederà a trasportare le unità Usar, coadiuvate da cinofili ed esperti strutturisti dei vigili del fuoco.

Durante le operazioni di preparazione degli equipaggiamenti e dell’imbarco, il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro ha voluto essere presente per salutare personalmente le unità in partenza e il comandante Nicola Ciannelli.

Le unità, come spiegato dai vigili del fuoco, giungeranno in Turchia nella serata di oggi e saranno impiegate nella ricerca di persone eventualmente sepolte sotto le macerie.