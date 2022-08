Torre di Pisa regina dei social, è tra i luoghi più postati

Perché Draghi non vuole lo scostamento di bilancio

Nella classifica nazionale dei 50 scorci più popolari su Instagram c'è anche il monumento simbolo di Pisa superato solo da Ponte Vecchio a Firenze

PISA — Torre di Pisa regina di Instagram, il secondo fra i 10 luoghi toscani presenti nella classifica dei 50 d'Italia più popolari sul social più fotografico di tutti seconda in Toscana solo al Ponte Vecchio di Firenze.

L'originale classifica si deve a un'idea di Getbybus, una piattaforma online per la ricerca e l'acquisto di biglietti dell'autobus che si è cimentata nella sua elaborazione sulla base prima delle recensioni su Google, poi delle menzioni su Instagram in italiano e in inglese raccolte a Luglio 2022.

Ed ecco quindi i magnifici 50 luoghi dello Stivale fotografatissimi e postatissimi, con monumenti iconici come il Colosseo ma la Toscana che spopola con 10 luoghi in classifica, posizionandosi davanti alla Lombardia e Sicilia.

E Pisa c'è tra le magnifiche 10 con la Torre pendente che si trova all'8° posto a livello nazionale e al secondo dopo appunto il Ponte Vecchio di Firenze tra le immagini di Toscana. Le menzioni collezionate dalla Torre di Pisa? Ben 822,659.