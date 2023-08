Torre di Pisa, 850 anni fa la posa della prima pietra

Era il 9 Agosto 1173: iniziava la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, monumento fra più iconici dell'Italia nel mondo

PISA — Era il 9 Agosto 1173: a Pisa veniva posata la prima pietra per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta in piazza del Duomo. E' la Torre di Pisa, la Torre pendente che oggi compie 850 anni, fra i monumenti più visitati del mondo e fra i più iconici della Toscana e d'Italia nonché bersaglio di sfregi come è avvenuto proprio due giorni fa ad opera di una turista francese.

I festeggiamenti a Pisa, organizzati dall'Opera della primaziale pisana, andranno avanti per un anno intero, inaugurati a mezzogiorno di oggi dal suono delle campane la più grande delle quali, fusa nel 1655, pesa ben tre tonnellate e mezzo.

Le fondamenta del campanile inclinato nella piazza Patrimonio dell'umanità dell'Unesco dal 1987 vennero lasciate riposare per circa un anno. Poi si iniziò la costruzione dello slancio verticale fino a un'altezza di 58,36 metri con 29.424 conci in pietra e 7.735 metri quadrati di superfici lapidee adornate da 207 capitelli.

L'altezza della Torre, dal diametro esterno di 15 metri per un peso di 14.453 tonnellate, si percorre salendo 207 gradini. E poi la sua peculiarità: l'inclinazione. Quella attuale, si legge nella scheda dell'Opera della primaziale pisana, è di circa 5,115°.