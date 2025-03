Allerta rossa prorogata fino a mezzanotte

Loredana Bertè e Arisa cantano Minuetto in memoria di Mimì, la loro esibizione emoziona

Interessate le zone del Valdarno Inferiore, Arno Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Domani l'allerta passerà ad arancione

TOSCANA — E' stata prolungata fino a mezzanotte, ma limitatamente ad alcune zone, l'allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale in corso da ieri.

Interessate le aree del Valdarno Inferiore, Arno Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese (vedi mappa).

La sala operativa della protezione civile ha emesso anche un'allerta arancione per rischio idraulico su Mugello, Alto Mugello, Firenze e Valdarno Superiore, valida per tutta la giornata di oggi. Sul resto della regione codice giallo per rischio idrogeologico.

Domani fino alle 14 sarà allerta arancione per rischio idraulico sulle aree Valdarno Inferiore, Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese e allerta gialla su Mugello, Firenze, Valdarno Superiore

Per quanto riguarda l'Arno, il colmo di piena lungo l’asta del fiume è già transitato. Livelli in calo al secondo livello a Pisa e Pontedera. In calo al primo livello a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli e Fucecchio.