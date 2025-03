Cento giorni alla maturità, studenti tra festa e scaramanzie

Santuari, piazze, spiagge: i maturandi toscani hanno lasciato per un giorno i libri chiusi per darsi a gesti propiziatori in vista dell'esame di Stato

TOSCANA — Mancano 100 giorni ancora, poi prenderà il via l'esame di maturità. E allora, come ormai tradizione, ecco gli studenti toscani lasciare per un giorno i libri chiusi per fare festa o darsi a preghiere e scaramanzie a mo' di gesti propiziatori in vista dell'esame di Stato.

C'è chi ha scelto il pellegrinaggio al santuario di Montenero a Livorno, mentre in tanti si sono riversati sulla spiaggia di Viareggio.

A Pisa, il luogo deputato alla festa dei 100 giorni è piazza dei Miracoli dove pare favorisca voti altissimi compiere 100 giri attorno alla Torre o battere il cinque con le mani sempre rigorosamente 100 volte. All'ombra della Torre Pendente arrivano ragazzi non solo da tutta la Toscana, ma anche da ogni parte d'Italia.

Ad attirarli è la lucertolina di bronzo a due code scolpita sulla porta centrale della Cattedrale. Un tampo era uso toccarla per assicurarsi grandi risultati, ma siccome sicura era anche l'usura della bronzea bestiola, da un po' la Primaziale in questi giorni transenna la porta. Un salutino da lontano, insomma, e via.

Intanto ai maturandi toscani è giunto stamani un augurio da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Cari ragazzi, la vostra energia e forza è la migliore risposta a tutto ciò che stiamo vivendo. Qualunque siano i vostri sogni e speranze, siete già il presente di questa regione. In bocca al lupo ragazze e ragazzi!"