Classifica Qs, tra le Università italiane spicca la Normale

La classifica della società di consulenza Quacquarelli Symonds ha premiato l'istituto pisano: ecco come si posizionano gli altri Atenei toscani

TOSCANA — L'edizione 2025 del report Qs World University Rankings by Subject, ovvero la classifica mondiale delle Università del mondo che viene pubblicata ogni anno da Quacquarelli Symonds, società di consulenza e ricerca educativa, premia la Scuola Normale di Pisa.

La classifica prende in considerazione le performance delle singole Università: in totale, sono 1.700 quelle prese in considerazione, in cento Paesi di tutto il mondo. E, nell'ambito degli studi classici e della storia antica, l'istituto pisano si conferma tra i migliori al mondo, pur perdendo tre posizioni e passando dal quinto all'ottavo posto.

Per quanto riguarda gli altri Atenei toscani, l’Università di Siena migliora la sua posizione, distinguendosi in due macroaree e in sei discipline, una in più rispetto allo scorso anno. Per le macroaree Arts & Humanities e Life Sciences & Medicine, Siena si colloca nella fascia 501-550 a livello mondiale; riguardo alle discipline, invece, ottimi risultati arrivano per Classics & Ancient History e per Archaeology.

L'Università di Firenze, invece, si attesta alla 146esima posizione su 685 Atenei, con un punteggio complessivo di 49,6. Lo scorso anno, invece, si collocava al 150esimo posto e aveva un overall score di 48,6.

Il ranking Qs valuta la reputazione accademica e dei datori di lavoro, l’impatto delle pubblicazioni scientifiche, l’internazionalizzazione, e la capacità dell’Ateneo di attrarre studenti stranieri e collaborare con istituzioni di ricerca in progetti globali, insieme a partner stranieri.

A livello globale, l'Italia si colloca al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero di Atenei classificati, ovvero 56. Tra i Paesi dell'Unione Europea, invece, il nostro è il secondo, dietro alla Germania.