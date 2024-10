Una crono con arrivo a Pisa per il Giro 2025

La tappa collegherà Lucca con la città pisana e l'arrivo sarà posto davanti alla Torre Pendente. Tutti i dettagli del percorso

PISA — Il prossimo Giro d'Italia 2025 sarà presentato il 12 novembre, ma già trapelano i primi dettagli sul percorso della corsa rosa. Secondo quanto emerge dal portale LuccainDiretta una tappa del Giro d'Italia partirà da Lucca per arrivare a Pisa, più precisamente davanti alla Torre Pendente. Sarà una cronometro.

Già noto che il Giro prenderà il via venerdì 9 maggio e partirà dall'Albania per concludersi a Roma. Il percorso attraverserà gran parte della penisola italiana, con le prime tappe previste in Puglia, rendendo il tracciato una progressiva risalita verso nord. Nella fase iniziale, il giro seguirà la dorsale adriatica, coinvolgendo regioni come Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna, per poi spostarsi anche verso il versante tirrenico.

Nel programma è inclusa una cronometro, che rappresenterà la prima prova contro il tempo della competizione, pensata per bilanciare le tappe di montagna che si prevede siano già state affrontate.