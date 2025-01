Unione Industriale Pisani punta sui giovani

Secondo il questionario proposto da Uip agli studenti delle superiori, la disciplina è tra le scelte preferite per il futuro

PISA — La matematica è tra le discipline più accattivanti e lavorare a Pisa e in Italia è il progetto di vita più ambito. Sono alcune delle risposte che gli studenti delle scuole superiori hanno dato al questionario proposto dall’Unione Industriale Pisana nell’ambito del progetto Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), una scelta per il futuro.

Da diversi anni, la Confindustria pisana coinvolge le scuole del territorio nella promozione e nella sensibilizzazione alle discipline comprese nell’acronimo STEM. Questo tipo di formazione rappresenta i bisogni e i profili più ricercati dalle aziende e dal mercato. In questo ambito, la provincia di Pisa, grazie agli orizzonti internazionali di università e centri di eccellenza e di un tessuto produttivo fortemente innovativo, ha da offrire alle giovani generazioni un raro e importante potenziale di opportunità.

Come ogni anno, ieri l’auditorium dell’Unione Industriale Pisana ha offerto agli studenti delle scuole superiori che hanno aderito al progetto - tra questi l’Ipsar Matteotti e l’Istituto Arcivescovile Santa Caterina presenti all’evento – una intera mattinata moderata da Marco Martinelli, con la partecipazione di Patrizia Alma Pacini, vicepresidente Uip con delega a Scuola e Formazione, Ilaria Bibbiani, ingegnere responsabile della qualità per l’azienda MPT Plastica, Agnese Bandinelli, tecnico di laboratorio del Gruppo Granchi Srl, Linda Stivala, direttore commerciale di Toscana Aeroporti e Anna Vaccarelli, già dirigente tecnologo dell’Istituto di Informatica del Cnr di Pisa, di confronti e approfondimenti.

Tra le testimonianze di donne che hanno scelto percorsi scientifici, anche quella di Carolina Maffei, studentessa di ingegneria chimica all’Università di Pisa.

“Questa iniziativa – commenta Patrizia Alma Pacini - intende presentare agli adolescenti i nuovi spazi nel mondo del lavoro, che sono compresi nell’acronimo Stem. Favorire l’incontro tra studenti e imprenditori e manager, in questo caso tutte donne, è tra i nostri obiettivi, perché apre gli orizzonti di tanti ragazzi ancora in cerca del loro futuro o magari incanalati nella routine di professioni e studi tra i più diffusi ma non sempre rispondenti alle loro reali vocazioni. Le nostre aziende hanno bisogno di figure formate in ambito Stem e oggi, i dati lo dicono, è ancora molto forte il divario tra la domanda e l’offerta di figure tecniche specializzate nel mondo del lavoro”.