Internet Festival, countdown per l'inaugurazione

La 14esima edizione della rassegna dedicata al digitale scalda i motori con un programma ricco di eventi: ci saranno anche Patrick Zaki e Giulia Blasi

PISA — Dalla storica sede delle Logge dei Banchi, a due passi dal ponte di Mezzo, alle aule della Normale e del Sant’Anna, dal Cinema Arsenale al Teatro Nuovo, passando per l’Unione Industriale Pisana fino al Deposito Pontecorvo e al Caracol Casa del popolo contemporanea. Sono queste le location della ventesima edizione dell'Internet Festival, che torna a Pisa dal 10 al 13 Ottobre prossimi.

Giorni durante i quali sono attese a Pisa decine di ospiti, come l'autore e attivista Adriano Sofri, ma anche Patrick Zaki, perfezionando della Normale, la giornalista e inconfondibile volto Rai Carmen Lasorella, il nuovo allenatore del Pisa Filippo Inzaghi, ma anche i creator Giulia Blasi, autrice generazionale da decine di migliaia di follower, Sofia Pasotto, nota per le istanze ecologiste, Victor Diamandis, booktoker e scrittore, ma anche l’educatore digital Elia Bombardelli e l’insegnante di inglese più seguita della Rete, Norma Cerletti.

Tra i protagonisti del festival anche diversi rappresentanti delle istituzioni, a partire dal presidente della Toscana Eugenio Giani, che interverrà venerdì 11 Ottobre all’evento sulla digitalizzazione degli archivi nell’ambito di una sessione che prevede inoltre la partecipazione dell’assessore regionale con all'Innovazione digitale, Stefano Ciuoffo, a Frida Scarpa, assessora allo Sport e alle Politiche giovanili, e l'assessora di Firenze a Innovazione e Intelligenza artificiale, Laura Sparavigna.

Il robot Abel

Il presidente della Toscana Giani

Concluderanno la giornata il dirigente d’azienda Franco Bernabè in dialogo con Antonello Giacomelli, già sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni e oggi componente dell’Agcom, sulla sfida tra tecnologia e democrazia. Sabato 12, invece, ci sarà l’assessora regionale all’Università e la ricerca Alessandra Nardini prenderà parte a un panel su come educare la mente al digitale, con un occhio alle nuove generazioni.

Al centro Le Benedettine, inoltre, ci sarà anche un grande ospite non umano: per la prima volta, in anteprima assoluta, a Pisa ci sarà Abel, il “robot ragazzino” dalle fattezze umane, che incontrerà il pubblico e interagirà direttamente reagendo a domande ed emozioni di chi interloquirà con lui. Sempre alle Benedettine sarà possibile fare esperienza diretta di prototipi robotici soft, ovvero simili alla materia organica.

Di interazioni uomo-macchina parleranno Alessandra Sciutti, con il “robot bambino” iCub che presso l’Istituto Italiano di Tecnologia sta allenando a riconoscere le emozioni, Riccardo Manzotti, filosofo e ingegnere, Fulbright Scholar al MIT di Boston, attualmente professore di Filosofia Teoretica presso l'università Iulm, il neuroscienziato Gian Michele Ratto, a capo del laboratorio di Neurofisiologia dell’Istituto Nanoscienze del CNR di Pisa, in dialogo con Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica presso l’Università di Torino (sabato 12).