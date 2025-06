Università di Pisa, 148 corsi per il 2025-26

Pubblicata l’offerta formativa: immatricolazioni dal 24 Luglio. Tra le novità, sostenibilità, ambiente, digitale e sanità

PISA — L’Università di Pisa apre le porte al nuovo anno accademico con un’offerta formativa tra le più ampie e aggiornate a livello nazionale. Sono 148 i corsi di laurea disponibili per l’anno 2025-2026, divisi tra triennali, magistrali e a ciclo unico, distribuiti in sei grandi aree disciplinari. Un ventaglio ampio, che unisce la solidità dei percorsi tradizionali all’innovazione delle nuove sfide: ambiente, sostenibilità, tecnologie digitali, sanità.

Le immatricolazioni partiranno il 24 Luglio, ma intanto la panoramica dei corsi è già disponibile online, per consentire a future studentesse e studenti di orientarsi. “L’Università di Pisa offre una delle proposte formative più ampie e qualificate d’Italia, capace di coniugare la solidità delle discipline tradizionali con l’innovazione dei percorsi più recenti,” ha spietgato Giovanni Paoletti, prorettore alla didattica. “Le ultime rilevazioni AlmaLaurea ci dicono che oltre il 93% dei nostri laureati magistrali lavora entro cinque anni dal titolo, con stipendi sopra la media regionale e nazionale.”

Paoletti sottolinea anche il valore percepito dagli studenti: “Dal nostro questionario alle matricole emerge chiaramente che chi sceglie Pisa lo fa per la qualità dell’offerta e per la possibilità di costruire un percorso coerente con le proprie attitudini.”

Tra le novità spiccano la nuova laurea triennale in Scienze degli alimenti, pensata per formare figure professionali nel settore alimentare, e tre nuove triennali nell’area sanitaria: Educazione professionale, Tecniche Audiometriche e Tecniche di Neurofisiopatologia. Il Dipartimento di Economia e Management propone la nuova magistrale internazionale Digital Intelligence and Change Management, e un nuovo curriculum in Economia per lo Sviluppo Sostenibile nel corso di Economia e Commercio.

Nuovo impulso anche alla chimica, con un curriculum dedicato all’industria della carta nato in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, e al clima, con il rilancio della laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima, che sarà presentata ufficialmente il 3 Luglio con un evento che avrà come ospite il velista Giovanni Soldini.