Già al lavoro per la stagione estiva

In corso i primi interventi a Marina di Vecchiano, per un litorale sempre più accessibile. Investimento di circa 10mila euro da parte del Comune

VECCHIANO — Sebbene siano giorni pienamente invernali, il Comune è già al lavoro in vista della prossima stagione estiva sul litorale di Marina di Vecchiano. “Sono attualmente in corso alcune opere per il rinforzo della staccionata lignea che dal Piazzale Silvano Ambrogi conduce all’arenile - ha spiegato il sindaco Massimiliano Angori -. Si tratta di un intervento del valore di oltre 10mila euro, che ha previsto anche un rafforzamento della struttura, per far fronte all’impatto del cordone dunale che preme costantemente sulla staccionata".

"L’opera inoltre ha una forte valenza inclusiva - ha sottolineato il primo cittadino - poiché questo percorso è l'unico che dalla piazza conduce sull'arenile e viene utilizzato con frequenza da persone con disabilità motorie, ed è perciò finalizzato ad una piena accessibilità della spiaggia da parte di tutti i cittadini e i turisti, tematica questa su cui siamo a lavoro da alcuni anni come Amministrazione Comunale, affinché la nostra marina sia sempre più accessibile".

La palizzata, inoltre, è realizzata con materiali idonei al contesto della riserva naturale. "La struttura lignea - ha detto in proposito Angori - tende a diventare, così come ristrutturata, un ulteriore elemento paesaggistico che migliora il nostro litorale”.