Lavori per la sede distaccata della Municipale

Sopralluogo del sindaco di Vecchiano alla futura sede della Polizia Municipale di Migliarino. Interventi per 180mila euro

VECCHIANO — Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione degli impianti a quella che si appresta a diventare la sede distaccata della Polizia Municipale in via Fucini a Migliarino Pisano. “Dopo aver terminato, nel corso del 2021, i lavori alla parte esterna, e nello specifico relativamente alla copertura dell’immobile - ha riferito il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori -, opere per un valore complessivo di circa 90mila euro, sono iniziate adesso le lavorazioni interne all’edificio”.

Nei giorni scorsi il primo cittadino ha effettuato un primo sopralluogo, insieme alla struttura tecnica comunale e alla ditta incaricata di svolgere i lavori. “Si tratta, nello specifico, di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e al miglioramento degli impianti, per un valore complessivo di 180mila euro. Le lavorazioni saranno infatti finalizzate a rendere sempre più sostenibili i consumi legati al riscaldamento, al consumo elettrico e idrico relativi all’immobile, dotandolo di illuminazione a led e quindi a basso consumo, e mettendo a punto una riclassificazione energetica e green degli impianti che consentano anche di andare incontro ad una sempre maggiore virtuosità dal punto di vista ambientale".

L'edificio, con una superficie di circa 200 metri quadri, una volta ristrutturato ospiterà gli uffici comunali della Polizia Municipale, al fine di garantire un maggior presidio territoriale e di prossimità.