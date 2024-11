Vittoria pisana al Rally della Lanterna

Renato Zero abbraccia Totti sulle note di «Amico» al concerto al Palazzo dello sport a Roma

Marchi e Salotti della Squadra Corse Città di Pisa hanno conquistato la vittoria nella propria classe nel rally ligure. "Siamo contenti del risultato"

PISA — Un weekend ricco di emozioni e successi per la Squadra Corse Città di Pisa Asd, impegnata al Rally della Lanterna, finale della Coppa Italia di Categoria svoltasi in Liguria. I piloti pisani, insieme ai migliori di ogni zona rallystica d’Italia, si sono confrontati su un percorso di 343 km, di cui 86 km cronometrati, sfidando difficoltà e insidie lungo le strade liguri.

La vittoria di Gianluca Marchi e Michele Salotti. L’equipaggio composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti, a bordo della Renault Clio Rs, ha conquistato la vittoria nella propria classe. “Siamo contenti di questo risultato, era tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati,” ha dichiarato Marchi. La coppia ha adottato una strategia aggressiva, riuscendo a mantenere il vantaggio acquisito, nonostante la difficoltà di rimanere concentrati. Marchi ha ringraziato il suo co-pilota Salotti per la professionalità e la costante attenzione, e ha dedicato la vittoria a tutto il team di assistenza e a chi li ha sempre supportati.

La soddisfazione di Sabrina Moscardini e Anna Bulfon. Grande risultato anche per l’equipaggio femminile composto da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon, che, su una Fiat Seicento Sporting, ha vinto la propria classe e conquistato il titolo. “È stata una trasferta impegnativa con prove speciali lunghe e tratti insidiosi,” ha raccontato Moscardini, sottolineando l’importanza del supporto dei fratelli Selmi, che hanno garantito un’auto sempre efficiente, oltre al sostegno delle loro famiglie.

Qualche difficoltà per altri equipaggi. Non tutti i piloti della Squadra Corse hanno avuto la stessa fortuna: Stefano Mazzotti e Giancarlo Dolfi sono stati costretti al ritiro a metà gara, mentre il co-pilota Lorenzo Fratta ha dovuto interrompere la corsa a causa di un incidente con il pilota Cocco su Renault Clio Williams.

Bilancio positivo per il team pisano. Nonostante alcune battute d’arresto, il bilancio finale è più che positivo per la Squadra Corse Città di Pisa, che si è classificata al diciannovesimo posto su sessanta scuderie partecipanti. I prossimi appuntamenti attendono già i piloti pisani, che torneranno in pista al Rally di Scandicci e al Rally delle Marche il prossimo weekend.