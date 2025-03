Addio a Marongiu, icona della ristorazione pisana

Il pizzaiolo e imprenditore ha lasciato un segno tra Livorno e Pisa, aveva contribuito alla crescita della pizzeria La Basilica di San Piero

PISA — Se n’è andato Raffaele Marongiu, per tutti un simbolo della ristorazione tra Livorno e Pisa. Arrivato dalla Sardegna negli anni Sessanta, aveva iniziato la sua carriera nei migliori ristoranti livornesi prima di mettersi in proprio, aprendo la sua pizzeria in Piazza Magenta. La sua pizza sarda con, olive nere e uovo, rigorosamente cotta nel forno a legna, era diventata un piatto iconico.

Marongiu, che avrebbe compiuto 86 anni a Marzo, lascia un vuoto incolmabile nella famiglia e tra i tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato.

"Ciao Babbo - hanno scritto i figli su Facebook per salutarlo nell'ultimo viaggio -. Ti abbiamo coccolato tenuto per mano, dato tutto il nostro grande amore per tenerti ancora qui ma purtroppo ci hai lasciato. Ti abbiamo promesso che ci prenderemo cura di mamma come tu ci hai insegnato, buon viaggio pilastro".

Nel corso della sua carriera aveva portato avanti con successo diverse attività, tra cui la Pizzeria Sarda, gestita insieme al figlio Fabrizio, e aveva contribuito alla crescita della pizzeria La Basilica di San Piero a Grado, ora nelle mani di Daniela e Manuele.

Oggi, alle 15, nella chiesetta accanto alla camera mortuaria di Viale Alfieri a Livorno, si terrà il funerale. Sarà l’ultimo saluto a un uomo che ha saputo unire tradizioni sarde e toscane, diventando un punto di riferimento per la gastronomia locale.