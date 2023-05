Pisa al voto, urne aperte per eleggere il sindaco

Sono oltre 72mila i cittadini chiamati alle urne per rinnovare la carica di primo cittadino e il Consiglio comunale. Si vota oggi e domani

PISA — Seggi aperti nelle 86 sezioni del comune di Pisa. Sono oltre 72mila i cittadini pisani chiamati alle urne per rinnovare la carica di sindaco e la composizione del Consiglio comunale. Si vota oggi, domenica 14 Maggio (dalle 7 alle 23) e domani lunedì 15 Maggio (dalle 7 alle 15). Sono in tutto 22 i Comuni Toscani interessati da questa tornata elettorale e tre di questi sono capoluoghi di provincia (oltre a Pisa ci sono anche Massa e Siena).

A Pisa i candidati a sindaco sono 6 e sono sostenuti nel complesso da 16 liste. I candidati al Consiglio comunale sono 473 (254 uomini e 219 donne).

Ecco i candidati a sindaco e le liste che li sostengono:

Alexandre Dei sostenuto dalla lista Patto Civico 2023,

sostenuto dalla lista Patto Civico 2023, Francesco Auletta (detto Ciccio) sostenuto da Unione Popolare, Una Città in Comune #Pisa,

sostenuto da Unione Popolare, Una Città in Comune #Pisa, Rita Mariotti sostenuta dalla lista Rita Mariotti sindaco,

sostenuta dalla lista Rita Mariotti sindaco, Paolo Martinelli sostenuto da Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone - Con Paolo Martinelli, Movimento Cinque Stelle,

sostenuto da Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone - Con Paolo Martinelli, Movimento Cinque Stelle, Edoardo Polacco sostenuto dalla lista Comitato Libertà Toscana,

sostenuto dalla lista Comitato Libertà Toscana, Michele Conti sostenuto da Fratelli d’Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia-Udc-Pli, Sviluppo e Territorio - Pesciatini per Pisa, Pisa al Centro - Conti Sindaco.

In caso di mancata elezione al primo turno il ballottaggio si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 Maggio.

Dove si vota. Sono 86 le sezioni elettorali del Comune di Pisa, articolate nelle seguenti sedi: scuole medie Toniolo (via della Qualquonia 5), scuole elementari Zerboglio (via P. Gori 4), scuole elementari Battisti (via Corridoni 42), scuole elementari Sauro (via Sant’Agostino 117), scuole elementare Lorenzini (via Possenti 28), scuola elementare Don Milani (via E. Socci 4), scuole elementari Moretti (via P. Ximenes 13), Villa Medicea (via Palazzi 21, Coltano), scuole elementari Genovesi (via Caprera 118), scuole elementari Parmini (via di Parigi 1), scuole elementari Oberdan (via San Michele degli Scalzi 143), scuole elementari De Sanctis (via di Cisanello 6), Istituto Matteotti (via Garibaldi 194), scuole elementari Gereschi (via U . Viale), scuole elementari Chiesa (via San Francesco 27), Liceo artistico Russoli (via S. Frediano 13), scuole elementari Collodi (via Collodi 24), scuole materne Ciari (via L. da Vinci 2), scuole materne Agazzi (via Galiani), scuole elementari Filzi (via L. da Vinci 2), scuole elementari Toti (via T. Rook), scuole elementari Novelli (via F. Cilea 1), scuole elementari Biagi (via Conte Fazio 75), scuole elementari Rismondo (via Livornese 750), scuole elementari Viviani (via Arnino 1), Virgo Fidelis (via dei Frassini), ospedale di via Roma 67 (edificio 06), ospedale via Paradisa 2 (edificio 30E).