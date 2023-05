Verso il voto, sfida a 6 per la fascia di sindaco

Pisani al voto per rinnovare la carica di sindaco e il Consiglio comunale. Sono 6 i candidati alla fascia tricolore, 16 le liste

PISA — Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative per il rinnovo della carica di sindaco e del Consiglio comunale. Si vota il 14 e 15 Maggio: i seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

A Pisa i candidati a sindaco sono 6 e sono sostenuti nel complesso da 16 liste per un totale di 473 candidati al Consiglio comunale (254 uomini e 219 donne).

Ecco i candidati a sindaco e le liste che li sostengono: Alexandre Dei (sostenuto dalla lista Patto Civico 2023), Francesco Auletta detto Ciccio (Unione Popolare, Una Città in Comune - #Pisa), Rita Mariotti (Rita Mariotti Sindaco), Paolo Martinelli (Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone - Con Paolo Martinelli, Movimento Cinque Stelle), Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana), Michele Conti (Fratelli d’Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia-UDC-PLI, Sviluppo e Territorio - Pesciatini per Pisa, Pisa al Centro - Conti Sindaco).

In caso di mancata elezione al primo turno il ballottaggio si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 Maggio.