Anestesisti, "sanità pisana a rischio paralisi"

​L’Associazione Anestesisti critica la Regione per i ritardi nella nomina del nuovo direttore Aoup, “Scelte incerte, serviva più programmazione”

PISA — Una mancanza di visione, un’occasione mancata per la sanità toscana, un momento critico gestito con approssimazione. Sono parole nette quelle con cui AAROI EMAC Toscana, l’Associazione degli Anestesisti Rianimatori Ospedalieri, commenta l’incertezza che avvolge la nomina del nuovo Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

“Il balletto delle nomine fa emergere chiaramente che non c’è stata programmazione nella scelta del successore e che le idee sono ancora confuse”, ha dichiarato il presidente regionale Luigi De Simone, puntando il dito contro il prolungamento dell’incarico all’attuale direttrice, Silvia Briani, per ulteriori 60 giorni. “Si rallenterà l’attività, non verranno prese decisioni e si attraversa una fase particolarmente critica, con ricadute negative su lavoratori e pazienti e con un ospedale in costruzione”.

Nel mirino dell’associazione c’è l’assenza di una visione strategica su un cambio di vertice tanto importante, soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti in corso all’AOUP: “Siamo in un momento delicato, dove da una parte c’è il grande cantiere del nuovo ospedale, unito alle modifiche organizzative già pianificate, mentre dall’altro si avvicinano le elezioni regionali”, ha aggiunto De Simone. “Appare evidente che chi dovrebbe reggere il timone dell’AOUP doveva essere stato identificato da tempo”.

La critica si allarga anche al contesto più ampio della governance regionale: secondo AAROI EMAC, i ritardi nelle nomine non sarebbero un’eccezione, ma un’abitudine. “La logica politica continua a prevalere sulla scelta dei manager, con Direttori Generali che cercano consensi prematuri facendo accordi con l’Università”, prosegue l’associazione, ricordando che solo una diffida formale da parte di AAROI EMAC e FASSID ha portato al momentaneo congelamento di una scelta considerata affrettata.

Un ringraziamento, infine, alla direttrice Briani e al suo team per il dialogo sempre aperto, pur sottolineando come servano atti concreti e una rapida nomina per evitare pericolosi vuoti decisionali. “È tempo di ripensare comportamenti e modalità, per evitare disservizi e l’allontanamento di professionisti che hanno fatto della sanità toscana un’eccellenza”, concludono dall’associazione.