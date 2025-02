Antonio Ornano porta il suo nuovo show a Cascina

Alla Città del Teatro arriva “Maschio Caucasico Irrisolto”, il monologo ironico e tagliente dell’attore e comico genovese

CASCINA — Sabato 8 febbraio 2025, alle 21, la Città del Teatro di Cascina ospiterà Antonio Ornano, protagonista indiscusso della comicità italiana, con il suo spettacolo “Maschio Caucasico Irrisolto”. Un monologo esilarante e riflessivo, che racconta con ironia e cinismo le difficoltà della mezza età, tra bilanci esistenziali e nevrosi quotidiane.

Ornano, noto per la sua partecipazione a programmi cult come “Zelig”, “Mai dire gol”, “Colorado” e, più recentemente, “Striscia la notizia” e “Red Carpet. Vip al tappeto”, porta sul palco una riflessione pungente e autoironica sulla condizione dell’uomo moderno. Con il suo inconfondibile stile, il comico genovese tratteggia il ritratto di un uomo alle prese con rimpianti, insicurezze e il bisogno di approvazione.

“Cosa succede quando un uomo si rende conto che non ha più tempo per sbagliare?” Questa è la domanda che attraversa tutto lo spettacolo, un viaggio tra momenti di irresistibile comicità e attimi di profonda umanità. Ornano affronta con spirito dissacrante anche il difficile rapporto con l’idea di supporto psicologico, chiedendosi “come sarebbe stato Woody Allen se fosse nato in Liguria”, in un mix di nevrosi, sarcasmo e un tocco di malinconia.

Dopo anni di successi televisivi e teatrali, Ornano torna con uno spettacolo che promette di divertire e far riflettere, un racconto universale nel quale il pubblico non potrà fare a meno di riconoscersi. “Maschio Caucasico Irrisolto” è un flusso di coscienza brillante e travolgente, perfetto per chi ama la comicità intelligente e il teatro che sa unire risate e introspezione.