Azione universitaria, "No tagli ricerca militare"

Azione Universitaria critica le proposte della sinistra: "I tagli alla ricerca militare danneggiano studenti e innovazione"

PISA — Azione Universitaria Pisa si oppone con forza alle modifiche proposte dalla sinistra universitaria allo statuto dell’Università di Pisa, che mirano a escludere l’Ateneo da progetti legati allo sviluppo di sistemi d’arma. La questione, mascherata sotto l’etichetta di “cultura di pace”, è secondo il movimento un attacco diretto alla libertà accademica e rischia di compromettere il ruolo dell’università come motore del progresso.

“Se le università americane avessero adottato la stessa posizione, non avremmo Internet,” ha dichiarato Annalisa Maggi, membro del Consiglio degli Studenti e dirigente nazionale di Azione Universitaria. “ARPANET, sviluppato in ambito militare, è la base della rete che usiamo oggi. Questo dimostra che l’innovazione può nascere anche in contesti militari con benefici per tutta la società.”

Maggi ha sottolineato anche i rischi economici per l’Ateneo: “Con la pessima gestione finanziaria dell’attuale rettore Zucchi, siamo già costretti a subire tagli ai servizi e aumenti delle tasse. Rinunciare ai finanziamenti legati alla ricerca militare significherebbe peggiorare ulteriormente la situazione, mentre le grandi industrie si rivolgeranno altrove.”

Anche Matteo Becherini, presidente di Azione Universitaria Pisa, ha espresso preoccupazione: “Escludere l’università da settori strategici significa perdere collaborazioni internazionali e rinunciare a contribuire al progresso tecnologico. Non possiamo permettere che visioni ideologiche limitino il nostro ruolo.”

Il movimento ribadisce che l’università deve restare un luogo di libertà intellettuale, dove scienza e innovazione non siano vincolate da ideologie. “Non lasceremo che scelte miopi distruggano il futuro del nostro Ateneo".