mercoledì 12 novembre 2025
Sport mercoledì 12 novembre 2025 ore 09:30

Baragatti, un altro tricolore per Cascina

Il tiratore del Tsn Cascina si è confermato campione italiano di carabina calibro 22 nella finale nazionale di Bologna.



CASCINA — Ancora un trionfo per Matteo Baragatti, che porta a casa un nuovo titolo italiano di carabina calibro 22 nella specialità Production, confermandosi tra i migliori tiratori del panorama nazionale. La vittoria è arrivata nella finale UITS 2025 disputata a Bologna durante la prima settimana di Novembre, al termine di una lunga stagione di gare.

La competizione, organizzata dall’Unione Italiana Tiro a Segno, ha visto in pedana i migliori trenta atleti italiani selezionati dopo nove prove di qualificazione. Tra loro, una folta rappresentanza toscana con tiratori provenienti da Firenze, Livorno, Cascina e Fucecchio.

Per Baragatti, tesserato del TSN Cascina, la gara è stata impeccabile. Dopo un avvio di giornata di studio, concluso con un quinto posto nella semifinale del mattino, il tiratore cascinese ha dominato la finale delle 14:45 con una prestazione perfetta, totalizzando 160 punti su 160 grazie a sedici dieci consecutivi. Un punteggio che gli è valso il titolo di campione d’Italia, davanti ad Alessandro Grespi del TSN Modena e al toscano Alessandro Matteoli del TSN Pontedera, entrambi a quota 158.

Con questo successo, Baragatti raggiunge quota otto titoli tricolori – sette individuali e uno a squadre – conquistati in quattro diverse specialità, su distanze comprese tra i 10 e i 100 metri. Il suo palmares conta anche cinque medaglie d’argento e due di bronzo, confermando una carriera di assoluto livello nel tiro sportivo con diottra.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

