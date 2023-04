Pisa alla fiera del cicloturismo

Camera di Commercio e Terre di Pisa hanno partecipato alla seconda edizione della kermesse bolognese dedicata al turismo in bici

BOLOGNA — Pisa protagoniste a Bologna per la Fiera del Cicloturismo. La seconda edizione della kermesse dedicata al turismo in bici si è svolta sabato 1 e domenica 2 Aprile, nello spazio DumBO, e ha visto la partecipazione anche dell'Ambito Terre di Pisa ospitato nello stand di Toscana Promozione Turistica.

"Le Terre di Pisa, con gli oltre mille chilometri di percorsi mappati e grazie alla bellezza e straordinaria varietà dei contesti paesaggistici, possono in effetti giocare un ruolo rilevante nel settore del cicloturismo che cresce in modo incoraggiante nel nostro paese. Una tendenza - sottolinea la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - ampiamente confermata anche dal 3° Rapporto Nazionale sul Cicloturismo in Italia realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio e promosso con Legambiente che è stato presentato nell'ambito della fiera e che certifica, complessivamente, una maggiore domanda di vacanza attiva con i cicloviaggiatori che in Italia, nel 2022, sono raddoppiati rispetto al 2019 arrivando a 9 milioni di presenze e generando un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. Nuove dinamiche turistiche su cui la pandemia ha agito da acceleratore stimolando la ricerca di destinazioni meno note e forme di turismo più sostenibili e a maggior contatto con la natura".

“La prima edizione della fiera, quella dello scorso anno svoltasi a Milano, - ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – era stata l'occasione per distribuire la brochure fresca di stampa sul “turismo all’aria nelle Terre di Pisa”, segmento sul quale continuare a puntare per consolidare la ripartenza del settore. La partecipazione, quest'anno come Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con l'Ambito Turistico Terre di Pisa, nello stand di Toscana Promozione Turistica, spinge invece sui pedali della commercializzazione delle offerte cicloturistiche con l'intervento in fiera di Visit Terre di Pisa, la Destination Managment Company nata nel 2021 dall’aggregazione di agenzie di viaggio e tour operator della provincia di Pisa grazie al sostegno della Camera di commercio di Pisa. La promozione del nostro territorio è infatti attività necessaria e irrinunciabile - ha concluso Tamburini- ma deve nascere anche un mercato locale parallelo di servizi qualificati per il cicloturista e lo sportivo".

La due giorni bolognese è stata infine il palcoscenico ideale per promuovere la prossima edizione dell'evento Chase the Sun, manifestazione ciclistica nata in Inghilterra nel 2008 per iniziativa di 3 amici che vollero sperimentare quanti chilometri si potessero percorrere in bicicletta nel giorno più lungo dell’anno, quello del solstizio d'estate, partendo all’alba e concludendo al tramonto, inseguendo dunque il sole su un percorso coast to coast nel Regno Unito. La Chase the Sun si è poi diffusa anche in altre nazioni, tra queste l’Italia, alla sua quinta edizione nel 2023, con i circa 270 chilometri di lunghezza e dislivello complessivo di 2.500 metri e tragitto da Cesenatico a Tirrenia. L'occasione per scoprire la bellezza italiana e quella pisana in particolare da “mare a mare”, una pedalata su lunga distanza a carattere non competitivo-agonistico da affrontare in autonomia a ritmo libero, nell’arco dell’intera giornata, dall’alba al tramonto nel giorno del solstizio d'estate, che quest'anno cadrà il 24 Giugno.