Sport domenica 21 luglio 2024 ore 09:51

Pisa Sporting Club, svelata la nuova maglia

La nuova maglia del Pisa Foto di: Pisa Sporting Club / Facebook

La prima divisa della società calcistica nerazzurra per la stagione 2024-2025 è stata mostrata in un evento in Lombardia. Ecco come sarà

BORMIO — Strisce più larghe ed ecco la nuova prima maglia per il Pisa Sporting Club nella stagione 2024-2025. La nuova divisa principale è stata svelata in un evento ufficiale ieri sera a Bormio, in Lombardia dunque, in provincia di Sondrio. Qui sotto le immagini diffuse sui social dalla società. Per conoscere la seconda e terza maglia dei nerazzurri si dovrà ancora attendere: verranno svelate in altri eventi singoli.