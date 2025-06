Cala il sipario su Pisa Cat Friendly

Bilancio per l'iniziativa organizzata da Animalissima e Confesercenti Pisa con la partecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest

PISA — Seminari, tradizioni storiche, cultura, beneficenza, cinema, attività commerciali protagoniste, tutto nel nome dei gatti per l’edizione di “Pisa Cat Friendly” che ha animato lo scorso fine settimana Pisa e il Parco di San Rossore. Cal il sipario sull'iniziativa organizzata dall’associazione Animalissima e da Confesercenti Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, che dà l'appuntamento al prossimo inverno.

“Siamo davvero soddisfatti per il risultato di una manifestazione che edizione dopo edizione cresce e coinvolge sempre più la città. Questo incontro - ha spiegato il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino - tra il mondo felino, il commercio al dettaglio e il pubblico offre a tutti i partecipanti la possibilità di scoprire i segreti e le curiosità sul mondo dei gatti e avere consigli su come affrontarlo grazie a interventi di esperti qualificati, creando un’atmosfera vivace, coinvolgente e di interazione fra commercianti e pubblico sia locale che turistico. L’obiettivo era di trasformare la nostra città in questi giorni in capitale italiana del mondo felino, accogliendo visitatori ed esperti di gatti anche da fuori regione che hanno potuto vivere la città con i suoi negozi e le sue bellezze artistiche. Un ringraziamento infine a Buonapet, Registratori Prf di Romboli e Fantacci e le magistrature del Gioco del Ponte di San Francesco e Dragoni. Grazie anche a Francesca Laczko della galleria Concept River curatrice della mostra al Parlascio, al Camminamento sulle Mura, a Teo Di Sabatino per Animalissima e ad Erika Masoni”.

Non è mancato anche uno sguardo ai gatti meno fortunati. “Abbiamo instaurato - ha concluso il presidente - un rapporto di collaborazione con l’associazione di volontariato “Sfigattini” che si occupa della cura e della protezione dei gattini abbandonati e delle colonie feline. Nei negozi c’è stata la possibilità di fare un’offerta per questa realtà che è nata da poco ma che sta mettendo grande entusiasmo nelle sue opere”.