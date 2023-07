Musica, risate e street food per Sant'Ermolao

Nubifragio in Alto Adige, il torrente in piena a Valdaora travolge e porta via un ponte

La tradizionale fiera calcesana dedicata al patrono torna con tre giornate di iniziative, come la mostra mercato e l'esposizione di Ida Coppini

CALCI — Per tre serate di eventi gratuiti, torna la fiera di Sant'Ermolao, ce tra sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 Agosto celebrerà il patrono di Calci all’insegna della comicità, della tradizione e della musica.

Nella prima serata, sul palco di piazza Garibaldi, saliranno per primi gli Stereocomics, band che propone le più celebri sigle dei cartoni animati; a seguire, dunque, il comico e imitatore Leonardo Fiaschi, reduce da tanti successi in televisione. Domenica 6 sarà la volta invece della tradizionale tombola e della Premiata Filarmonica "Verdi" di Calci, che diretta dal maestro Lorenzo Bocci proporrà quest’anno le divertenti musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Infine, lunedì 7, balli in piazza con le musiche anni ‘70, ‘80 e ‘90 proposte da dj Steve Martin.

"Ci saranno spettacoli gratuiti e iniziative pensate per tutti i gusti e per tutte le età - ha sottolineato il sindaco Massimiliano Ghimenti - la Fiera, come da tradizione, è sì la festa di tutta la comunità calcesana, ma è anche un’occasione di svago per i tanti turisti che, sempre di più, decidono di trascorre le loro vacanze in Valgraziosa".

Oltre agli spettacoli, parte essenziale della fiera sarà anche il tradizionale mercato tra via Roma e via Brogiotti, il luna park in piazzale Armani, lo street food in piazza della Propositura e la mostra mercato di artigianato Mestierando, quest’ultima nei giorni di sabato e domenica ai giardini Pertini, con laboratori per i bambini a partire dalle 18. In più, l’amministrazione comunale renderà omaggio alla nota pittrice calcesana Ida Coppini, mettendo a disposizione la sala consiliare per l’esposizione di alcune sue opere.

"Una fiera ancora più ricca e attraente - ha aggiunto Alessio Giovarruscio, responsabile Area sindacale Confcommercio Pisa - dopo la ripartenza e l'ottimo risultato dello scorso anno, quest'anno ci sono tutte le premesse per una edizione ancora più bella e partecipata. Come Confcommercio anche quest'anno portiamo il nostro contribuito, non solo con gli operatori della fiera, ma anche organizzando uno street food gourmet, con operatori del territorio".

"Non possiamo che congratularci con il Comune per un cartellone di eventi che non ha niente da invidiare a tanti altri che vediamo in giro - ha commentato Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Toscana per la Provincia di Pisa - un risultato che è sicuramente frutto della collaborazione di tante persone e associazioni che credono in questa manifestazione, fra le quali anche Confesercenti".