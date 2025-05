Art View chiude con Roberto Mercadini

L'amara riflessione di Bruce Springsteen sull'America di Trump: «Il mio paese ha perso così tanto in così poco tempo»

Attore, divulgatore e scrittore, protagonista anche in tv, Mercadini sarà l'ultimo ospite della rassegna della Fondazione Sipario Toscana

CASCINA — L'edizione 2025 di Art View, il festival che intreccia arte, teatro e scienza promosso da Fondazione Sipario Toscana alla Città del Teatro, si chiuderà con lo spettacolo di Roberto Mercadini, in programma mercoledì 28 Maggio alle 21.

Mercadini, attore, scrittore e divulgatore, sarà protagonista dello spettacolo "Leonardo e Michelangelo. Il disegno delle cose invisibili". Un viaggio affascinante, colto e appassionato nel cuore del Rinascimento con cui si esplora il genio di Leonardo da Vinci e di Michelangelo Buonarroti, due figure titaniche, rivali e complementari, che hanno saputo dare forma all’invisibile: agli stati d’animo, all’anima, ai moti segreti della natura e dell’uomo.

Classe 1978, Roberto Mercadini è una figura trasversale nel panorama culturale italiano: attore teatrale, autore di monologhi, romanzi e saggi, ha conquistato il pubblico per la sua capacità di fondere divulgazione e spettacolo. È noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni televisive: tra le più recenti, la presenza come ospite fisso al programma "Splendida Cornice", condotto da Geppi Cucciari su Rai 3, dove ha raccontato con la consueta intensità e ironia temi culturali e letterari.

Il suo canale YouTube conta centinaia di migliaia di visualizzazioni, a conferma di una capacità comunicativa rara e sempre riconoscibile.