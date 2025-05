Un Caravaggio inedito, tra verità e scandalo

In scena domenica 25 Maggio alle 21 a La Città del Teatro, il monologo scritto da Niccolini che approfondisce l'anima del pittore rivoluzionario

CASCINA — Uno spettacolo che affonda in maniera teatrale e poetica nell’anima irrequieta e luminosa di Michelangelo Merisi da Caravaggio, pittore rivoluzionario, uomo tormentato, genio scandaloso. Scritto da Francesco Niccolini, interpretato da Luigi D’Elia e diretto da due maestri del teatro italiano, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, questo monologo, in scena domenica 25 Maggio alle 21 a La Città del Teatro, non è solo un ritratto biografico, ma una riflessione sulla tensione tra luce e buio, tra estasi e condanna, tra arte e ferocia, esplora la complessità dell’artista e dell’uomo Caravaggio, la sua pittura potentemente carnale, la vita turbolenta, il tratto inconfondibile che ha trasformato la luce e l’oscurità in materia viva.

L'evento, che non è solo un ritratto biografico, ma una riflessione sulla tensione tra luce e buio, tra estasi e condanna, tra arte e ferocia, fa parte del cartellone del festival Art View 2025, dedicato al dialogo tra arte e scienza, organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa.

Come Galileo e Gesualdo da Venosa, anche Caravaggio è stato un innovatore assoluto, capace di rovesciare le regole e di dare forma a una visione inedita del mondo. "Caravaggio – hanno spiegato i registi Vetrano e Randisi – incarna perfettamente la duplicità che ci affascina: la violenza e la tenerezza, il bisogno d’amore e l’istinto alla fuga. Nella sua arte, come nella sua vita, non c’è misericordia né consolazione. Ma c’è una verità potente, che ci riguarda tutti":

Per info e la prevendita dei biglietti: biglietteria@lacittadelteatro.itInfo www.artviewfestival.it