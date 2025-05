Un gioco di ruolo tra scienza e fantasia

Cannes, De Niro contro Trump: «Nel mio Paese lottiamo per la democrazia. E l'Arte è minaccia per autocrati e fascisti»

All'interno della rassegna "Art View Festival" l'evento è per il 16 Maggio, curato da Dario Focardi e da Ego Virgo, con la partecipazione delle scuole

CASCINA — Una navicella spaziale, un mistero cosmico da risolvere, e un equipaggio di giovani esploratori armati solo di fantasia, dadi e coraggio. È questo lo scenario di Cosmo, l’esperienza di gioco di ruolo a tema scientifico realizzata nell’ambito del laboratorio “Sopra le nuvole”, curato da Dario Focardi in collaborazione con Ego – Virgo e con la partecipazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado “Luca D’Aosta” e dell'istituto comprensivo San Frediano a Settimo.

L’evento, inserito nel programma di "Art View Festival" per venerdì 16 Maggio, sarà aperto al pubblico per una sessione dimostrativa in cui i giovani protagonisti, attorno a un tavolo da gioco, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso lo spazio.

L’obiettivo è quello di capire perché le stelle si stanno spegnendo. Un’avventura collettiva che unisce narrazione, gioco e divulgazione scientifica, per sperimentare nuove modalità di apprendimento e coinvolgimento delle giovani generazioni. La collaborazione con Ego – Virgo, centro europeo di eccellenza per la ricerca sulle onde gravitazionali, garantisce l’accuratezza scientifica dei contenuti, mentre la forma del gioco di ruolo stimola creatività, spirito critico e lavoro di squadra.

L'appuntamento è nella Sala Ridotto de La Città del Teatro. L'ingresso è libero anche se la prenotazione consigliata, a teatroscuola@lacittadelteatro.it